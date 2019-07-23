شكرا لقرائتكم خبر عن "مدحت تيخا" بائع ملابس ومطرب فاشل فى "كتف قانونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان مدحت تيخا لفريق عمل مسلسل "كتف قانونى" يقدم شخصية تدعى "خليل" يعانى فى حياته بسبب فقرة الشديد والمسئولية التى تقع على عاتقه منذ الصغر بفقدان والده، ولكن والدته تدفعه إلى الإمام وتجسد هذه الشخصية الفنانة سميرة صدقى، ويمر تيخا خلال الأحداث بعدة تجارب مهنية ومنها العمل على أحد الأرصفة كبائع ملابس ومحاولته الغناء فى أحد الأفراح الشعبية ولكنه يفشل وذلك فى إطار كوميدى.

ويعود "تيخا" لاستئناف تصوير المسلسل والدخول إلى البلاتو خلال شهر أغسطس المقبل وتحديدا وذلك بعد عيد الأضحى المبارك.

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يذكر أن أحداث مسلسل "كتف قانونى" تدور فى إطار كوميدى اجتماعى وذلك حول شاب مصرى يدعى "يوسف" ويجسد هذه الشخصية الفنان طارق صبرى وهو حفيد أحد الأثرياء الذى يقيم مع جده فى قصر كبير يحب إحدى الفتيات تدعى "قشطة" ويجسد هذه الشخصية الفنانة سارة سلامة وهى من أسرة متوسطة الحال ويرفض الجد – أحمد بدير - ارتباط حفيده.

"كتف قانونى" بطولة طارق صبرى، سارة سلامة، مدحت تيخا، أحمد بدير، محمد نجاتى، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبدالله مشرف، محمد الصاوى، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.