شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكيم يقدم "تعظيم سلام يا بلدى" بمناسبة ذكرى 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الشعبى حكيم، أغنية جديدة بعنوان "تعظيم سلام يا بلدى" بمناسبة الذكرى 67 لثورة يوليو المجيدة، ووجه خلالها التحية لكل الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

كان حكيم قد نشر صورة جديدة له، وعلق عليها قائلًا:" تحية لكل أرواح الشهداء الذين روت دمائهم الذكية تراب هذا الوطن تحيا مصر".

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وقدم حكيم مؤخرا أغنية حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة، كلمات محيى حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس ومن إخراج المخرج ياسر سامى، وشارك حكيم فى غناء "متجمعين" المطرب النيجيرى فيمى كوتيه، الذى سبق له المشاركة بالغناء فى حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج، ورشح لجائزة "جرامي" 4 مرات، كذلك المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" الحائزة على جائزة "جرامى" عام 2004.