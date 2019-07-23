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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر النهائى لفيلم "Downton Abbey" المقرر عرضه سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على فيلم "Downton Abbey" البوستر النهائى والرسمى للعمل المقرر أن يعرض في سبتمبر المقبل، وهو العمل الذي جمع عددًا هائلاً من النجوم العالمين من أبرزهم ماثيو جودي وإليزابيث ماكجوفرن وتوبونس ماديلتسون والآن ليش وجوانا فروجات وراكال كاسيدي وميشال دوكري وغيرهم.
"Downton Abbey" هو من إخراج مايكل انجلر، وتدور أحداث العمل في القرن الـ20 حول إحدى أكبر العائلات والأكثر ثراء في إنجلترًا.
البوستر الرسمي و النهائي
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