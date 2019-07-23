شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 ضيوف شرف ظهروا فى البرومو الرسمى لفيلم "ولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح القائمون على فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" البرومو الرسمى للعمل، وذلك قبل طرح الفيلم فى السينمات يوم 8 أغسطس المقبل للمنافسة فى موسم عيد الأضحى، حيث خطفت مشاهد الأكشن ومطاردات السيارات أنظار الجمهور عند مشاهدة البرومو لاسيما وأنها تم تنفيذها بأحدث التقنيات.

وكشف البرومو عن 5 من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال أحداث الفيلم وهم خالد الصاوى، اياد نصار، باسم سمرة، ريم مصطفى وغادة عادل التى اختتمت بمشهدها البرومو، كما يوجد عدد آخر من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف ولكن لم يكشف عنهم البرومو من أجل مفاجأة الجمهور بهم بعد عرض الفيلم.

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"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.