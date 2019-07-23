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شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تحيى حفلا بالسعودية ضمن ملتقى الأدباء والشعراء العرب 30 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة الإماراتية أحلام، حفلا موسيقيا بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات ملتقى الأدباء والشعراء والمفكرين العرب فى "سوق عكاظ" وذلك يوم 30 أغسطس المقبل.
كانت أخبار قد ترددت عن انفصال أحلام عن زوجها وذلك بعد أيام من نجاح حفلها الكبير فى مهرجان "موازين" بالمغرب، قبل أن تنفى أحلام الشائعة بمشاركة متابعيها على موقع التغريدات "تويتر"، صورة لها مع زوجها وعلقت: " كيف الجسد يعيش من دون روح .. وأنت روحى".
وتزوجت أحلام من مبارك الهاجرى فى 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء، هم فاهد وفاطمة ولولوة.
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