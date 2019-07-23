إنجين التان يستبدل حصان «أرطغرل» بدراجة نارية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات الباباراتزي النجم التركي إنجين التان مع زوجته في أحدث ظهور لهما خلال خروجهما من أحد مطاعم منطقة تشيشمي ، بعد عشاء رومانسي جمعهما.

وبدلاً من اصطحاب زوجته على سيارة فاخرة، فضل إنجين استخدام الدراجة النارية، وهو ما ربطه فانز النجم التركي برغبته في الشعور بالحرية والانطلاق، كما كان يشعر خلال استخدامه للحصان في مسلسل «قيامة أرطغرل».

Advertisements

إنجين قدم 5 مواسم من المسلسل التاريخي التركي الأشهر حالياً، حيث جسد فيه حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً، منذ بداية عرضه عام 2014، كما تم عرضه في عدة دول عربية وأوروبية.

الموسم الجديد من «قيامة أرطغرل» سيكون من بطولة، النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك»، والذي يعود به إلى الشاشة بعد مسلسله الأخير «حب أعمى».

من ناحية أخرى، يستعد إنجين للعودة للشاشة بمسلسل جديد بعنوان «الرصاصة» من تأليف كرم ديرين و إخراج بوراك ارليل و مراد جان اوغوز، وتدور أحداثه في إطار بوليسي حول قصة حب بحقبة السبعينات، على أن يعرض عبر شاشة FOX أكتوبر أو نوفمبر المقبل.