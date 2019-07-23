أحلام نجمة “سوق عكاظ” في الطائف!

متابعة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة الإماراتية أحلام حفلًا غنائيًا كبيرًا في مهرجان “سوق عكاظ” ضمن فعاليات “موسم الطائف” لهذا العام.

ومن المقرر أن تلتقي أحلام الجمهور السعودي في سوق عكاظ مساء 30 آب/أغسطس المقبل حيث ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

وأعلنت أحلام عن الحفل من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت: “يسعدني أن أطل عليكم من مكان مميز, له مكانة تاريخية وحضارية كبيرة في العالم العربي, هو ملتقى الأدباء والشعراء والمفكرين العرب. هو سوق عكاظ”.

على صعيد آخر، تعمل أحلام منذ فترة على ألبومها الجديد، حيث تنشغل بتسجبل الأغاني المقرر أن يتضمنها. وأعلنت أحلام مؤخرًا أنها بدأت الرحلة الثالثة للألبوم ووعدت محبّيها بعمل يليق بهم.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أحلام الفنية كان كليب أغنية “أبرحل” من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، وكانت قد صوّرته في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.