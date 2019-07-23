شيرين عبد الوهاب تعود إلى برنامج “ذا فويس”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن غابت عن موسمه الرابع، أشارت بعض المصادر الخاصة إلى أن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب ستعود إلى لجنة حكام برنامج “ذا فويس” في الموسم الخامس عبر شاشة “ام بي سي”.

وأفادت المصادر إلى أن تم الإتفاق مبدئيًا مع شيرين على المشاركة في الموسم الجديد من البرنامج الذي كانت إحدى حكّامه لثلاثة مواسم على التوالي.

وأفادت المصادر نفسها إلى أنه يتم حاليًا التفاوض مع النجم اللبناني راغب علامة للمشاركة أيضًا في البرنامج.