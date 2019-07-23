متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن غابت عن موسمه الرابع، أشارت بعض المصادر الخاصة إلى أن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب ستعود إلى لجنة حكام برنامج “ذا فويس” في الموسم الخامس عبر شاشة “ام بي سي”.
وأفادت المصادر إلى أن تم الإتفاق مبدئيًا مع شيرين على المشاركة في الموسم الجديد من البرنامج الذي كانت إحدى حكّامه لثلاثة مواسم على التوالي.
وأفادت المصادر نفسها إلى أنه يتم حاليًا التفاوض مع النجم اللبناني راغب علامة للمشاركة أيضًا في البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تعود إلى برنامج “ذا فويس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.