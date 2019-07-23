ترامب يفاجئ الجميع في حفل زفاف!

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجميع من خلال حضوره حفل زفاف بولاية نيوجيرسي.
وفي التفاصيل، كان ترامب في منتجعه الخاص بملعب الغولف عندما علم بأن اثنين من أشد أنصاره ومعجبيه يقيمان زفافاً داخل المكان.
فقرر ترامب أن يكون حضوره بمثابة مفاجأة سارة للعروسين، وظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث معهما.
والجدير ذكره أن العروسين وجها الدعوة لترامب مسبقاً كما أن عدداً من المدعوين ارتدوا قبعات تحمل شعار الرئيس الأميركي “لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”.
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