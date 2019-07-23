“السلطان سليمان”.. هل يعود إلى التمثيل قريبًا؟

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت مصادر صحافية تركية غير مؤكدة احتمال عودة الممثل خالد ارغنش، المعروف عربياً بالسلطان سليمان، إلى الشاشة الصغيرة من خلال شركة قمر للإنتاج الفني التي تتفاوض معه حالياً من أجل بطولة مسلسل يحمل اسم “بابل” من إخراج اولوش بايراكتار.

وأضافت المصادر عينها أن المفاوضات تتجه نحو الايجابية حيث من المتوقع ان يتم الاتفاق قريباً والانطلاق للبحث عن بقية الممثلين.

وفي حال تم هذا الاتفاق، فسيشكل هذا المسلسل عودة خالد ارغنش إلى الشاشة الصغيرة بعد غيابٍ دام لمدّة سنة بحيث كان آخر مسلسل عرض له “انت وطني” من انتاج شركة 03 Turkey Medya.