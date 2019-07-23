شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عرض ومناقشة فيلم "cold war" بقصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم قصر السينما ضمن برنامج نادى السينما الأوروبية عرضا لفيلم cold war، وذلك غدا الأربعاء الموافق 24 يوليو فى تمام الثامنة مساء، ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها نشوى نبيل.

ويدور الفيلم الحاصل على جائزة أفضل فيلم أجنبى بـ"لغة مختلفة " فى مهرجان كان، حول قصة حب عاطفية بين شخصين من خلفيات وديانات مختلفة، غير متطابقتين وغير محسوبين على بعضهما البعض، وعلى خلفية الحرب الباردة فى الخمسينات فى بولندا وبرلين ويوغوسلافيا وباريس، يصور الفيلم قصة الحب المستحيلة فى أوقات مستحيلة.

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فيلم Cold War من بطولة جوانا كوليج، توماز كوت، بوريس سكيك، أجاتا كوليززا، سيدريك كان، جين باليبار، آدم وورونوفيتش، آدم فيرنتي، درازين سيفاك، سلافكو سوبين، من إخراج بافل بافليكوفسكى كما ـنه شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع يانوش جلوواكي، بيوتر بوركووسكي.