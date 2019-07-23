شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تريلر فيلم "ولاد رزق 2" ترند رقم واحد على يوتيوب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح البرومو الدعائى الرسمى لفيلم "ولاد رزق 2" بطولة النجم أحمد عز وعمرو يوسف، فى تحقيق نسبة مشاهدة عالية، فضلا عن حصوله على الترند رقم واحد على موقع يوتيوب، وذلك بعد 24 ساعة فقط من الكشف عنه، خاصة أن البرومو احتوى على جرعة كبيرة من الأكشن والمطاردات، بالإضافة إلى الديكورات والملابس ومشاهد الكوميديا الخفيفة بين أبطال الفيلم التى لفتت أنظار الجمهور.

وكانت الشركات المنتجة للفيلم قد حددت يوم 8 أغسطس موعدا لطرح الفيلم فى جميع دورالعرض السينمائى، خاصة بعدما انتهت من كل الاستعدادت للفيلم، إذ من المقرر إرسال النسخ النهائية إلى دور العرض خلال الأيام المقبلة ليصبح جاهزا للعرض الجماهيرى مباشرة.

فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.