فاطمة الزهراء العروسي وميمون أورحو يشدوان فى رابع ليالى مهرجان إفران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجتمع المطربة المغربية فاطمة الزهراء العروسى مع مطرب الأغنية الشعبية ميمون أورحو فى منصة مهرجان إفران الدولى، عبر سهرة غنائية مطولة تبدأ فى العاشرة مساء اليوم. وتخطف الزهراء قلوب المغاربة بتوليفة غنائية من أشهر أغانيها، منها "لا زهر لا مكتوب" و"بالحنين توحشناك" و"الزمورية"، وذلك فى ختام فعاليات رابع سهرات إفران الموسيقية، المهرجان الدولى المهور بتيمة "أهازيج الأرز"، فى المغرب، والذى يعود هذا العام بنسخته الرابعة، محتضنا نخبة من النجوم العرب، منهم المغربية دنيا بطمة والعراقى ماجد المهندس.

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