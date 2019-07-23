شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ديانا كرزون: ظروف عائلية وحروب فنية أبعدتنى عن الساحة بعد نجاحى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة الأردنية ديانا كرزون هذا العام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، والمقام حاليا، حيث ستحيى واحدة من حفلات المهرجان بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها بعد غد الخميس.

”الخليج 365” التقى النجمة الأردنية على هامش مشاركتها فى المهرجان، وتحدث معها عن بداياتها فى مصر قبل 16 عاما من الآن، عندما قدمت أغنية "إنسانى ما بنساك"، ضمن ألبومها باللهجة اللبنانى، وحققت نجاحا كبيرا للغاية بمصر.

وقالت كرازون فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إن أغنية "أنسانى ما بنساك"، كانت بالفعل بمثابة المولود الأول لها، عقب فوزها ببرنامج اكتشاف المواهب سوبر ستار العرب، وحققت بالفعل الأغنية نجاحا كبيرا فى مصر، وبعدها قدمت عدة أغانى أخرى، لكنها لم تستمر طويلا وتعرضت لظروف فنية واجتماعية أبعتها، وبعدها حروب قوية من قبل شركات إنتاج وأشخاص - لا تريد ذكر أسمائهم - مشيرة إلى أنها لم تستسلم فالبفعل بعد سقوطها عادت مرة أخرى للوقوف فهذه من صفات برجها "العقرب".

وأضافت كرزون أنها منذ بداية دخولها الفن وكانت حريصة على التنوع، حيث غنت كل الألوان على حد قولها، فقدمت أغانى باللهجات المختلفة باللبنانى والخليجى والمصرى والعراقى والأردنى.

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وأوضحت إنها عاشت وأقامت فى مصر ما يقرب من 8 سنوات، كانت هذه السنوات الأحلى فى حياتها، فعاشت انتعاشها فنية ما بين مشاركات فى برامج ومسلسلات وحفلات، وإحيائها لأفراح وغيرها.

ولفتت كرزون إلى أنها تحرص من حين لآخر على زيارة مصر، والتنقل بين مدنها، سواء كانت هذه الزيارة خاصة بعمل أو رحلة ترفيهية، أو غيرها.

يذكر أن النجمة ديانا كرزون تستعد لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بعد غد الخميس 25 يوليو، على المسرح الجنوبى، وسبق وأحيا عدد من نجوم الوطن العربى حفلاتهم فى دورة هذا العام منهم النجمان اللبنانيان وائل كفورى ونانسى عجرم، والنجم الأردنى عمر العبداللات، والفنان التونسى الكبير لطفى بوشناق وغيرهم.