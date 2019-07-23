شكرا لقرائتكم خبر عن هل نصحت كاتى بيري جنيفر أنيستون بضرورة "الابتعاد" عن خطيبها أورلاندو بلوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل نصحت النجمة كاتي بيري جنيفر أنيستون بضرورة "الابتعاد" عن خطيبها النجم أورلاندو بلوم؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القلية الماضية وهو ما أثار الكثير من الجدل بين محبي ومعجبي هؤلاء النجوم، وبعد أن تواصل موقع "جوسيب كوب" مع إحدى المقربين من كاتي بيري نفي تمامًا ما تردد .

بدأت الشائعة بنشر موقع "Life & Style" تقريرًا أن كاتي بيري وجدت رسائل نصية من أنيستون علي هاتف خطيبها أورلاندو بلوم وهو ما دفع كاتي لتحذير جنيفر أنيستون ونصحتها بضرورة الابتعاد عن بلوم، والغريب أن الموقع لم يشير عن النصوص التي تضمنتها الرسالة وجعلت كاتي بيري تشعر بالغضب الشديد تجاه علاقة انيستون وبلوم.