شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. إطلاق التريلر الرسمى لفيلم "HARRIET" لسينتيا اريفو وجانيل مونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على فيلم " HARRIET " التريلر الرسمي للعمل الذي قام بإخراجه كاسي ليمونس ، ووصلت مده التريللر الي دقيقتين و 47 ثانية جمعت عدد من لقطات العمل المقرر عرضه بدء من شهر نوفمبر المقبل .

تدور احداث فيلم " " حول الناشطة هاريت توبمان التي هربت من العبودية مع عدد من العبيد و الذين وضعوا في مواجهة الشدائد المتنامية قبل الحرب الأهلية ، والفيلم شارك في بطولته عدد من النجوم العالمين ، و من ابرزهم سينتيا اريفو و جانيل مونيه و جو الوين و تيم جويني و غيرهم الكثيرين .









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