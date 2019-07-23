شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين وينك على عرش الـ Vikings فى مهرجان Comic Con والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية كاثرين وينك، نجمة المسلسل الدرامى الشهير Vikings، فى مهرجان Comic Con فى دورته التى أقيمت منذ أيام، للترويج والإعلان عن تفاصيل الموسم الجديد من مسلسلها التى تجسد فيه دور البطولة، بالإضافة إلى مشاركتها فى تجربة الإخراج الأولى لها.

ونشرت وينك، صورة عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير، وهى تجلس على العرش الخشبي الذى يعرض فى المهرجان، ضمن ديكورات المسلسل، وكتبت رسالة وجهتها لجمهورها قائلة "متحمسة جداً للإعلان عن أول تجربة إخراجية لى فى الموسم السادس والأخير من مسلسل Vikings".

وعلى سياق متصل، كشفت شبكة History التليفزيونية، فى بداية مايو الماضى، عن الملامح الأولى للموسم السادس والجديد من سلسلة Vikings بعد انتهاء عملية المونتاج واقتراب وضع اللمسات الأخيرة قبل طرحه.

مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.