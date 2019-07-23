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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المطربة ياسمين على صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل توزيع جوائز "الميما ميوزك أورد"، أمس الإثنين.
وعلقت ياسمين على الصور قائلة:" امبارح كان حفل تسليم جائزة الشرق الأوسط للموسيقى Middle East Music Awards MEMA، خدت جايزة أفضل مطربة صاعدة بعد سنة واحدة من معرفتي بيكم..انتوا السبب ف الجايزة دي بعد ربنا".
وتابعت ياسمين: "كل واحد دخل وصوتلي، كل واحد أمن بيا إني ممكن أكون حاجة، ولجنة التحكيم وإدارة المهرجان، شكرا ليكم إنتوا، وإن شاء الله ماخيبش ظنكم ف اللي جاي، وربنا يستر".
يذكر أن ياسمين علي تسلمت جائزة أفضل مطربة صاعدة، أمس الإثنين، في حفل توزيع جوائز "الميما ميوزك أورد".
ومن ناحية آخرى تستعد ياسمين لإحياء حفل غنائي كبير يوم 27 يوليو الجاري بإحدى الجامعات الخاصة بأكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ياسمين علي بعد حصولها على جائزة أفضل مطربة صاعدة بـ"الميما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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