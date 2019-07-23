هكذا وصفت مي فاروق المطربة الشابة هلا رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالمطربة الشابة هلا رشدي. وعلقت مي على الصورة: "البنت دي من أجمل وأروع الأصوات اللي سمعتها ومن أطيب القلوب اللي شفتها في حياتي، هلا رشدي بنوتة جميلة وصوت رائع و قلب مافيش أطيب منه يا لولو أنا بحبك". يُذكر أن الفنانة مي فاروق تستعد لإحياء حفل ضمن فعاليات مهرجانات الأوبرا الصيفية بالإسكندرية.

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