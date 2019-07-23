محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تعاقدت إدارة المسرح القومي، مع الفنانين أشرف عبدالغفور وأيمن الشيوي، على بطولة مسرحية" هولاكو". ويجسد الفنان أشرف عبدالغفور شخصية الخليفة المستعصم آخر الخلفاء العباسيين، بينما يجسد الفنان أيمن الشيوى شخصية "هولاكو" القائد التترى الذى دخل بغداد وأنهى الخلافة العباسية. يذكر أن هناك عدد من النجوم اعتذروا عن المشاركة في مسرحية "هولاكو"،أبرزهم الفنان فاروق الفيشاوي، عزت العلايلي، رغدة، أحمد بدير، وهي المسرحية التي كتبها الشاعر الكبير فاروق جويدة، وكان من المقرر أن يخرجها على خشبة المسرح القومي الفنان جلال الشرقاوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتذار الفيشاوي والعلايلي.. أشرف عبدالغفور وأيمن الشيوي يتعاقدان على مسرحية "هولاكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.