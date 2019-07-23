أول ظهور لـ "ابنة" أمل رزق بعد تعرضها لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

عادت الفنانة الشابة، لمى كتكت، ابنة الفنانة أمل رزق، لمشاركة جمهورها مجموعة صور لها من إطلالتها بإحدى المناسبات، بعد غياب دام لأكثر من أسبوع بعد تعرضها لحادث سير خلال الأيام الماضية.

وظهرت "لمى"، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام" بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستان باللون الأسود، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها.

كانت "لمى"، قد تعرضت لحادث سير أثناء عودتها مع صديقتها من الساحل الشمالي، مما أدى إلى تحطم سيارتها ودخولهما المستشفى.

وأصيبت ببعض الجروح في الفك والقدمين وتلقت الإسعافات الأولية والعلاج اللازم داخل المستشفى ، فيما تعرضت صديقتها "منه" المصري لإصابة في العين.

يذكر أن لمى تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وسبق لها المشاركة في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله.