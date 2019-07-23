فيديو| طرح الإعلان الأول لفيلم " A Beautiful Day In The Neighborhood"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شركة " MOVIECLIPS TRAILERS"، المنتجة لفيلم "A Beautiful Day In The Neighborhood"، الإعلان الأول للفيلم، عبر موقع يوتيوب.

تدور قصة الفيلم بعد مقتل والدته في حادث تفجير في متحف المتروبوليتان، يتولى رجل ثري رعاية الصبي الصغير ثيو ديكر البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا في نيويورك مع عائلته في إيست سايد.

يشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم فين وولفارد، وجيفري رايت، وأنيورين بارنارد، ونيكول كيدمان، ولوك ويلسون، وسارة بولسون، وانسيل يلجورتن وويلا فيتزجرالد.