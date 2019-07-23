محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طرحت شركة " MOVIECLIPS TRAILERS"، المنتجة لفيلم "A Beautiful Day In The Neighborhood"، الإعلان الأول للفيلم، عبر موقع يوتيوب.
تدور قصة الفيلم بعد مقتل والدته في حادث تفجير في متحف المتروبوليتان، يتولى رجل ثري رعاية الصبي الصغير ثيو ديكر البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا في نيويورك مع عائلته في إيست سايد.
يشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم فين وولفارد، وجيفري رايت، وأنيورين بارنارد، ونيكول كيدمان، ولوك ويلسون، وسارة بولسون، وانسيل يلجورتن وويلا فيتزجرالد.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| طرح الإعلان الأول لفيلم " A Beautiful Day In The Neighborhood" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.