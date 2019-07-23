أجهضت 12 مرة ولسه بغير على الفيشاوي.. تصريحات مثيرة لسمية الألفي في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تحتفل الفنانة سمية الألفي اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها الـ 66، وهي التي تركت بصمتها الخاصة في العديد من الأعمال الفنية التي شاركت بها، وحفرت اسمها إلى جانب كبار نجوم زمن الفن الجميل.

ولدت سمية الألفي في العام 1953 بالقاهرة، وحصلت على ليسانس الآداب في جامعة القاهرة.

دخلت مجال الفن عبر التليفزيون ومنه انتقلت إلى المسرح، لتتوالى أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

علاقة سمية الألفي بزوجها فاروق الفيشاوي كانت دومًا محل اهتمام الكثيرين منذ لقائهما الأول وحتى اللحظة، فعلى الرغم من أنها تزوجت بعد انفصالهما، لكن قصتها معه تظل الأشهر.

ولا تفضل سمية الألفي الظهور في البرامج الحوارية واللقاءات، ورغبت في أن تظل مختفية عن الأضواء إلى قرابة 12 عامًا، إلا أن ظهورها مع الإعلامية رغدة شلهوب في برنامج "فحص شامل" قبل عامين، كان مميزًا وحافلاً بالعديد من التصريحات التي صدمت الجمهور، نرصد أبرزها في السطور التالية:

- تعرضت للإجهاض 12 مرة تقريبًا، وفي كل مرة كنت أُعيد التجربة وأصر على الحمل لشدة حبي للأطفال.

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- لم ولن ارتدي الحجاب، واستغرب الربط بين الاعتزال وارتداء الحجاب. أنا غير مقتنعة بفكرة التمثيل بالحجاب.

- الإيمان والتسامح والسلام النفسي تدخل جميعها الإنسان إلى الجنة وليس "حتة إيشارب".

- أحمد الفيشاوي ضعيف أمام النساء كوالده تمامًا، الذي يعشق النساء والجميلات منذ صغره.

كما أعربت الألفي عن أسفها وندمها الشديد على انفصالها عن فاروق الفيشاوي، وقالت: "بكينا كثيرًا واحتضنا بعضنا بعد الانفصال".

- تحملت فاروق كثيرًا وأغمضت عيني عن الكثير من الأشياء التي لم أرض بها، وبغير عليه لحد دلوقتي.

ووجهت الألفي نصيحة لبعض السيدات اللواتي يكتشفن خيانة أزواجهن، قائلة: "تصنعي بعدم المعرفة حفاظًا على حياتك وأسرتك".