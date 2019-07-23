بدرية طلبة تكشف تفاصيل وموعد عرض مسرحية "ريا وسكينة تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

تستعد الفنانتان بدرية طلبة وانتصار لتقديم مسرحيتهما الجديدة "ريا وسكينة تاني"، المقرر عرضها ضمن موسم عيد الأضحى المقبل.

كشفت طلبة، في تصريحات خاصة لمصراوي، تفاصيل المسرحية قائلة: "هي مسرحية مختلفة تمامًا عن قصة مسرحية (ريا وسكينة) للنجمتين شادية وسهير البابلي، وإن شاء الله ستكون مفاجأة للجمهور".

أضاف طلبة أيضًا أن المسرحية الجديدة "تسلط الضوء على الجزء الإيجابي في قصة ريا وسكينة، إذ تدور الأحداث حول قتلهما أفرادًا من جيش الاحتلال الإنجليزي آنذاك".

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وأوضحت أن فريق عمل المسرحية يجري حاليًا بروفات على العرض، المقرر أن يبدأ ثاني أيام العيد، على مسرح "تياترو" بالإسكندرية.

وعن مشاركة مطرب المهرجانات "حمو بيكا" في المسرحية، قالت: "حتى الآن حمو بيكا مستمر معنا في البروفات، ولم يتم إلغاء دوره أو استبداله لأننا لم نتلق أي إخطار رسمي من نقابة المهن الموسيقية برفضهم مشاركته".

وأشارت إلى أنه حال تلقوا إخطار من النقابة بعد مشاركة بيكا، فإنهم سيلتزمون بذلك ويبحثون عن بديل.

مسرحية "ريا وسكينة تاني" من إخراج حسام الدين صلاح، وإنتاج شركة "هاي موكا".​