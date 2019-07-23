صورة مؤثرة لصابرين بورشيد قبل وفاتها تجتاح مواقع التواصل

شكل خبر وفاة الاعلامية والفنانة صابرين بو رشيد بسبب أورام في الدماغ صدمة كبيرة لزملائها واصدقائها الذين سارعوا لنعيها والتحدث عن محاسنها وصفاتها الجميلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة للشابة البالغة من العمر 33 عاماً من داخل المستشفى خلال تلقيها للعلاج وبدت في غاية التعب والمعاناة، الامر الذي تأثر به عدد كبير من المشاهدين وطالبوا باحترام وجعها والتوقف عن نشر صورها الموجعة واستبدالها بصورها الجميلة قبل معاناتها مع المرض.

وكان والدها قد اعلن عن خبر رحيلها الحزين بكلمات قليلة اكد فيها تسليمه لقضاء رب العالمين وذلك بعدما عانت ابنته من 3 أورام في الرأس، استوجبت نقلها للعلاج في الخارج، قبل أن توافيها المنية، بعد صراع قصير مع المرض.