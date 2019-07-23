شاهد.. أول صورة لجثمان صابرين بورشيد عقب وصوله للبحرين

نشرت الإعلامية الكويتية مي عيدان، صورة ظهر فيها جثمان الفنانة والإعلامية البحرينية الراحلة صابرين بورشيد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت مي علي الصورة قائلة: "حصريا صورة جثه المرحومه بإذن الله المذيعه و الفنانه صابرين بورشيد.. اللهم اجعل قبرها روض من رياض الجنه". يذكر أن صابرين بورشيد وافتها المنية، صباح يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، وكانت أصيبت بثلاثة أورام في المخ، وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج، ولكن تدهورت حالتها الصحية أخيرًا حتى رحلت بعد أشهر من رحلة العلاج.

المنية، صباح يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، وكانت أصيبت بثلاثة أورام في المخ، وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج، ولكن تدهورت حالتها الصحية أخيرًا حتى رحلت بعد أشهر من رحلة العلاج.

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