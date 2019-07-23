شاركت المطربه لطيفة جمهورها بعدد من الصور من حفلها الغنائي، مساء أمس، في مهرجان تستور الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علقت "لطيفه" على الصور قائلة:" من حفلي بالأمس في بلادي الغالية تونس بمهرجان تستورالدولي ".
يذكر ان أخر أعمال الفنانة لطيفه كليب أغنية "شاغلني", من كلمات: إبراهيم شتا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إطلالة "لطيفة" من مهرجان تستور الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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