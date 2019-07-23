بالصور.. إطلالة "لطيفة" من مهرجان تستور الدولي

شاركت المطربه لطيفة جمهورها بعدد من الصور من حفلها الغنائي، مساء أمس، في مهرجان تستور الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علقت "لطيفه" على الصور قائلة:" من حفلي بالأمس في بلادي الغالية تونس بمهرجان ‏تستور

الدولي ‏".

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يذكر ان أخر أعمال الفنانة لطيفه كليب أغنية "شاغلني", من كلمات: إبراهيم شتا.