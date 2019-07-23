إصابة خطيرة لـ”دوبلير” فين ديزل أثناء تصوير أحدث أفلامه.. وهذا رد فعله!

متابعة بتجــــــــــرد: شهد “فين ديزل” حادثا مروعًا، وذلك بعد أن سقط الدوبلير الخاص به مسافة 30 قدما (9 أمتار) على رأسه مباشرة، أثناء تصوير فيلم “فاست أند فيريوس 9 – Fast & Furious 9″، ويخشى الطاقم وقوع المصير الأسوأ.

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، عانى عضو الطاقم الذي لم يذكر اسمه، من إصابة خطيرة في الرأس بعد الحادث الذي وقع، ظهر أمس، أثناء تصوير الفيلم في استوديوهات وارنر بروس في ليفسدن، هيرتفوردشاير.

وشوهد “ديزل” في الموقع بعد لحظات من وقوع الحادث وهو مصدوم كليا وشاحب الوجه ويبكي بشدة، بينما أكدت استوديوهات وارنر بروس أنه تم نقل الرجل المصاب بالإسعاف الجوي إلى مستشفى لندن الملكي.

وأُصيب الدوبلير بجروح خطيرة في الرأس نجمت عن انقطاع كابل الحماية وسقوطه من ارتفاع 30 قدمًا أمام أنظار عائلته وطاقم تصوير الفيلم.

Advertisements

ويأتي هذا الحادث بعد شهر من إصابة فرد طاقم تصوير آخر في فيلم “ويتشز Witches” والذي يُجرى تصويره في نفس الاستوديوهات، حيث أصابت سكين رقبته ونحرتها.

وفي الوقت نفسه، شهد الأسبوع الماضي عثور عامل على شظية من الزجاج في كيكة مافن تم أكل نصفها، وتركها أحد عملاء استوديو هاري بوتر، ويقع في ليفسدن، ثم بدأ الموظفون تحقيقًا داخليًا ليجدوا أن هناك دبابيس معدنية فضية تم وضعها في 13 كيكة “مافن” أخرى.

هذه ليست الحادثة الأسوأ التي شهدها دوبلير لـ”فين ديزل”، ففي عام 2002، كان “هاري أوكونور” دوبليرًا في فيلم “إكس إكس إكس”، وتوفي في موقع التصوير في براغ أثناء أداءه حيلة طيران بالمظلات، وكان جنديا سابقا في سلاح البحرية وغواصًا متمرسًا، لكنه اصطدم بعامود من جسر بالاكي وكسر رقبته.