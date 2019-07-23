بتعليق ساخر.. ريهام سعيد ترد على شائعة وفاتها

متابعة بتجـــــــــرد: حرصت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، على الرد على شائعة وفاتها التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، وشاركت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بصورة للخبر الذي نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل عن وفاتها.

وعلقت “ريهام” على الصورة المنتشرة من جنازة النجم الراحل سعيد عبد الغني، وقالت: “هي وصلت للدرجه دي؟ طب معلش حتى لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي.. هم يضحك وهم يبكي”.

يشار إلى أن ريهام سعيد خضعت لعملية جراحية خلال الفترة الماضية، وتردد أنها من المقرر أن تسافر خارج مصر لاستكمال علاجها.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على دعم ريهام سعيد في أزمتها، ونشر عدد كبير منهم صورها عبر حساباتهم الرسمية لدعمها بالكثير من الرسائل.