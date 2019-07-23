أول رد من شيري عادل على أنباء انفصالها عن معز مسعود

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها، عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بمقطع فيديو قصير ردت من خلاله على شائعة انفصالها عن زوجها المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود.

وظهرت “شيري” في المقطع الذي نشرته، وهي تجلس على طاولة ويظهر بجوارها زوجها معز مسعود الذي يمازحها قائلا: “دا بجد.. أنتِ مجنونة.. ممكن نكمل شغلنا”، ليكون هذا المقطع الرد الأول على شائعة انفصالهما التي ترددت أمس بشكل كبير.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة شيري عادل كان مسلسل “السهام المارقة” الذي عرض عبر الفضائيات خلال الموسم الرمضاني الماضي وقبل الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وأشاد به الكثير من جمهور الدراما والنقاد.

وشارك في بطولة هذا العمل كل من شريف سلامة، ووليد فواز، وهاني عادل، وعائشة بن أحمد، ومن إنتاج معز مسعود.