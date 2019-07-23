طارق العريان يشوق الجمهور بالإعلان الثاني لـ"ولاد رزق "2

نشر المخرج طارق العريان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاعلان الثاني لفيلم "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بعيد الأضحى المقبل. وشهد الإعلان، وجود مشاهد اكشن كثيرة وأحداث مختلفة عن ما قدم في الجزء الأول الذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه بدور العرض. فيلم "ولاد رزق 2"، بطولة الفنان أحمد عز واحمد الفيشاوي وعمرو يوسف خالد الصاوي ومحمد ممدوح وأياد نصار واحمد داوود. قد يهمك أيضا: Advertisements لأول مرة محمود حميدة يلتقي بأحمد عز في "العارف" نسرين أمين سعيدة بمشاركتها في "أولاد رزق2"

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