فن ومشاهير

روجينا تحتفل بتكريمها فى مهرجان جرش بالأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة روجينا، بتكريمها بمهرجان جرش فى الأردن، معبرة عن سعادتها الشديدة بالتكريم.

وشاركت روجينا، جمهورها  بصور من التكريم، عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة رقيقة حيث ارتدت فستاناً أخضر طويل، وقد حازت الصور على إعجاب  العشرات من متابعيها.

يذكر أن روجينا قد غابت العام الماضي عن دراما رمضان حيث كان آخر عمل لها في رمضان قبل الماضي حيث شارك في الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" للنجم امير كرارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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