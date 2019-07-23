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شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تحتفل بتكريمها فى مهرجان جرش بالأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة روجينا، بتكريمها بمهرجان جرش فى الأردن، معبرة عن سعادتها الشديدة بالتكريم.
وشاركت روجينا، جمهورها بصور من التكريم، عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة رقيقة حيث ارتدت فستاناً أخضر طويل، وقد حازت الصور على إعجاب العشرات من متابعيها.
يذكر أن روجينا قد غابت العام الماضي عن دراما رمضان حيث كان آخر عمل لها في رمضان قبل الماضي حيث شارك في الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" للنجم امير كرارة.
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