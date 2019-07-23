شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون موموا نجم Aquaman يعترف ببكائه أثناء مشاهدة The Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم جيسون موموا بطل فيلم Aquaman على مشاهدة فيلم The Lion King في دور العرض السينمائي حيث اصطحب زوجته وأولاده وذلك احتفالاً بعيد ميلاد ابنته لولا الـ12، واعترف موموا ببكاءه أكثر من مرة أثناء مشاهدته الفيلم.

فيلم The Lion King هو إعادة إحياء لنسخته الكرتونية الشهيرة الصادرة عام 1994، والتي ارتبط بها جيل التسعينيات والثمانينيات، ويتتبع فيلم The Lion King قصة سيمبا الشبل الصغير الذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسئولية.

ويقوم بالأداء الصوتي لشخصيات الفيلم النجم الحاصل على جائزة جولدن جلوب دونالد جروفر في دور سيمبا، المرشحان لجائزة الأوسكار جيمس إيرل في دور موفاسا وشيوتيل إيجيوفور في دور سكار، المطربة الشهيرة المُرشحة لجائزة جولدن جلوب 3 مرات بيونسيه في دور نالا، النجم المرشح لجائزة البرايم تايم مرتين بيلي إيشنر في دور تيمون، والنجم المرشح لجائزة البرايم تايم سيث روجن في دور بومبا، والإعلامي الحاصل على جائزة البرايم تايم 12 مرة جون أوليفر في دور زازو، القصة حاصلة على الأوسكار بريندا تشابمان، ومن إخراج جون فافرو.