شاهد البوستر الجديد لفيلم الرعب The Scary Stories to Tell in the Dark

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثير من محبي وعشاقي افلام الرعب بدء عرض فيلم " The Scary Stories to Tell in the Dark " بدور السينما . فقد أطلق القائمون علي العمل بوستر جديد للفيلم الذي قام بإخراجه المخرج أندريه أوفريدال و أكد أنه يحتوي علي جرعة مكثفة من الرعب و الاثارة ، والعمل من انتاج جيلرمو ديل تورو . Advertisements تدور احداث الفيلم حل مجموعة من المراهقين الذين يتعرضون لأحداث مخفية متعاقبة و يحاولوا أن ينقذوا حياتهم بطرق عدة ، و الفيلم من بطولة زوي مارجريت كوليتي و ميشال جارزا و جابريال راش و أوستين زاجور واوستن ابرامز و غيرهم.

بوستر جديد للفيلم

