شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الجديد لفيلم الرعب The Scary Stories to Tell in the Dark والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثير من محبي وعشاقي افلام الرعب بدء عرض فيلم " The Scary Stories to Tell in the Dark " بدور السينما .

فقد أطلق القائمون علي العمل بوستر جديد للفيلم الذي قام بإخراجه المخرج أندريه أوفريدال و أكد أنه يحتوي علي جرعة مكثفة من الرعب و الاثارة ، والعمل من انتاج جيلرمو ديل تورو .

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تدور احداث الفيلم حل مجموعة من المراهقين الذين يتعرضون لأحداث مخفية متعاقبة و يحاولوا أن ينقذوا حياتهم بطرق عدة ، و الفيلم من بطولة زوي مارجريت كوليتي و ميشال جارزا و جابريال راش و أوستين زاجور واوستن ابرامز و غيرهم.



بوستر جديد للفيلم