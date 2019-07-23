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شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم فى ذكرى ثورة 23 يوليو: " تحية لكل أرواح الشهداء" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان حكيم، اليوم بالذكرى الـ67 على ثورة 23 يوليو، موجها التحية لكل أرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.
ونشر حكيم صورة جديدة له وعلق عليها قائلًا:" تحية لكل أرواح الشهداء الذين روت دمائهم الذكية تراب هذا الوطن تحيا مصر".
وتحل اليوم الذكرى الـ67 على ثورة 23 يوليو، والتى نجحت فى الإطاحة بحكم الملك فاروق، على يد تنظيم "الضباط الأحرار" بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.
حكيم
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