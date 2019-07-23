توبا بويوكستون وحبيبها يكذّبان خبر انفصالهما

بعد حديث الصحافة التركية عن انفصالهما، ظهرت الممثلة توبا بويوكستون وحبيبها أوموت أفيرجان معاً، وأعربا عن سعادتهما لقضائهما الاجازة في اسبانيا، ورفضا الحديث عن مشاريعهما الخاصة.

واكتفت توبا بالحديث عن اعمالها الفنية، مؤكدة أنها تتلقى الكثير من العروض ستختار من بينها قريباً.

وكانت الصحافة التركية قد أكدت قبل أسبوعين، أنّ علاقة الممثلة التركية توبا بويوكستون بحبيبها رجل الأعمال أوموت أفيرجان تمرّ بمنعطف خطير، إذ أنّ المشاكل تفاقمت بينهما.

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وذكرت صحيفة Akşam ، ولسبب غير معروف اشتعل نقاش حاد بين توبا بويوكستون وحبيبها أوموت في الطائرة، وخلال الشجار صرخت توبا بصوت مرتفع دون ان تنتبه لنظرات من حولها "لقد سئمت منك، هذا يكفي" .

وكان الحبيبان قد تعرضا للكثير من المطبات في علاقتهما، بدءاً من رفض والدة توبا للعلاقة التي بدأت بعد فترة وجيزة من طلاق ابنتها من الممثل أوموت أفيرجان، وصولاً إلى انتقاد الصحافة التركية للعلاقة ولفارق السن بينهما، إذ أن أوموت يصغر توبا بسبع سنوات.