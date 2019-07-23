ناصيف زيتون في قرطاج وما حصل معه مفاجأة

نفذت بطاقات حفل الفنان ناصيف زيتون كاملة قبل 5 أيام من موعد حفله المقرر في 26 تموز\يونيو المقبل في إطار فعليات مهرجان قرطاج الدولي، كما أعلنت إدارة المهرجان على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

نفاذ بطاقات ناصيف زيتون دفع جمهوره الذي يقطن خارج تونس العاصمة، إلى المطالبة بحفل ثان له ولكن هذا الامر متعذر بسبب إرتباط المهرجان بحفلات أخرى ثابتة ومحددة مع غيره من الفنانين.

وسبق لـ ناصيف زيتون أن غني على مسرح قرطاج وباع نجو 14 الف بطاقة.

من ناحية أخرى، حققت أغنية ناصيف زيتون الاخيرة "تكة" نحو 21 مليون مشاهدة منذ طرحها في 13 يونيو\حزيران الماضي عبر يوتيوب، وهي من كلمات ضيا اشا وألحان عمر الخيار وتوزيع عمر الصباغ.