نوال الزغبي تضع هذا الشرط على الهواة الذي يرغبون بالغناء لها

تمّ الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم برنامج "the talent" وهو أوّل برنامج هواة "أونلاين" في العالم ويحمل شعار غرّد للنجوميّة وتقوم فكرته على مشاركة المواهب بفيديو بأصواتهم عبر تطبيقيّ "غوغل بلاي" و"آبل ستور"، ويعتمد على تصويت الجمهور لاختيار الفائز.

وتضم لجنة التحكيم نوال الزغبي التي قدمت نفسها كعرابة للبرنامج ودعت الجمهور إلى إرسال فيديوهات بأصواتهم ورحبت بأن يغنوا لها شرط إختيار ما يناسب أصواتهم، وإلى جانب نوال يشارك في لجنة التحكيم الملحن محمد رحيم، مقدم البرامج فيصل الزهراني، المغني عبد الفتاح الجريني، ومقدم البرامج والممثل طوني أبو جودة.

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وتعدّ هذه التجربة هي الأولى لنوال الزغبي في برامج الهواة، علماً أنها كانت ترفض المشاركة في هذه النوعية من البرامج. والجديد فيه أنه غير مرتبط بقناة تلفزيونية بل يبث على الانترنت، ما يجعله بعيدا عن اجواء الرايتنغ، ونسب المشاهدة.