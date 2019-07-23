راغب علامة وشيرين وأحلام في الموسم المقبل من "ذا فويس"

بات من المؤكد أن الفنان راغب علامة سيشارك في الموسم المقبل من برنامج "ذا فويٍس" إلى جانب زميلته الفنانة أحلام، والفنانة شيرين عبد الوهاب، التي حسمت مشاركتها في الموسم المقبل، بعد غيابها الموسم الماضي.

ولم يعرف من هو الفنان الرابع الذي سيكون في اللجنة، إلا أنّ كل المؤشرات تؤكّد أنّ ثمة اتجاه لتوقيع عقد مع النجم الإماراتي حسين الجسمي.

ويراهن صناع البرنامج على المشاحنات بين راغب وأحلام، التي كانت تثير فضول المشاهدين في برنامج "أراب أيدول"، رغم انسحاب راغب من البرنامج بسبب هذه المشاحنات، التي تحولت إلى تراشق إعلامي وحرب حقيقية بين الفنانين.

راغب أكد في تصريح له، أنه يتفاوض مع مجموعة mbc لتذليل بعض العقبات، وللخروج بموسم ناجح جماهيرياً، رافضاً التطرق إلى علاقته مع احلام، ومشاركتهما في برنامج واحد بعد خلافات طويلة.