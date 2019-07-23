القاهرة - لايف ستايل طرح المطرب السوري ناصيف زيتون منذ قليل أغنيته الجديدة "أنا معك " عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، لتحقق بعد نحو ساعة من طرحها 361,792 ألف مشاهدة. الأغنية من كلمات حياة اسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ. أغنية "أنا معك" هي أول أغنية يطرحها ناصيف زيتون بعد أغنية "تكة" التي طرحها في يونيو الماضي وحققت 20 مليون مشاهدة. وتقول كلمات الأغنية:

صارت سيرتنا ع كل لسان

كل الناس عم تحكي عنا

مش عارف بشو غلطنا

شو عملنا شو سوينا

بعمل حالي مش سمعانن

بس لازم قلك

نحنا تركنا نحنا تركنا

نحنا تركنا ...

الناس تحكي ع كيفا

وآخر همنا

أنا معك أنا بقيان

أنا معك أنا

مابتركك لو شو ماكان

أنا معك أنا". Advertisements قد يهمك ايضاً: رواد مواقع التواصل يتداولون مقطع فيديو من كواليس أغنية لناصيف زيتون ناصيف زيتون يُطلق أغنية لمسلسل "الهيبة- الحصاد"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صيف زيتون يطرح أغنيته الجديدة "أنا معك " عبر يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.