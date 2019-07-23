تغيير في ملامح ماجد المهندس في أخر ظهور له في السعودية

أحيا الفنان العراقي ماجد المهندس، حفلًا غنائيًّا في مدينة "أبها" بالمملكة العربية السعودية وبعد ظهوره في هذا الحفل بدأت أقاويل تتردد بشأن خضوعه لعملية تجميل في أنفه، بعدما لاحظ متابعوه تغييرًا في وجهه.

ووفقًا لبعض الرواد تم تداول صور قديمة وأخرى حديثة وبدأوا في المقارنة بينهما وتأكيدهم بأن ملامح ماجد المهندس تغيرت وتم إجراء تغييرات عليها وأنه قد يكون خضع لعملية تجميل في وجهه.

وكشفت الصورتان اللتان تم تداولهما عن وجود فرق في تغيير شكل الأنف، وإعادة تقويمه.

وتباينت ردود الأفعال والآراء بشأن التغيير الملحوظ، إذ اعتبر البعض أن ما فعله الفنان العراقي لا مبرر له، وأنه بدّل ملامح وجهه، فيما اعتبر البعض أن الأنف يعتبر شيئًا أساسيًّا في شكل الوجه وأن العملية التجميلية التي أجراها جمّلت وجهه.

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