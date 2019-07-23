نجم ستار أكاديمي محمد سعد يطرح أغنيته "عايش وخلاص" على "يوتيوب"

طرح الفنان محمد سعد نجم برنامج ستار أكاديمي، أغنيته الجديدة "عايش وخلاص" عبر موقع اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

الكليب تدور فكرته فى إطار درامي عن الفراق بين حبيبين والحنين إلى العودة، وتم التصوير في عدد من شوارع القاهرة، وأيضا فى فيلا بمنطقة دهشور واستغرقت يومين.

أغنية "عايش وخلاص" كلمات محمد رسلان ولحن وتوزيع عمرو حليم ومن إخراج يحيى ممتاز، وإنتاج شركة مزيكا.

يذكر أن محمد سعد قدم من قبل كليب يحمل اسم "بعشقك"، من إخراج محمد حبيب والأغنية تناولت حُب الوطن، وتم تصويرها في عدة أماكن منها، منطقة قصر النيل، والمطار، ووسط البلد وأرض ريفية، وهى كلمات إبراهيم فتحي موسى، ألحان وتوزيع عمرو حليم، كما قدم أيضًا أغنية بعنوان "هنتفارق" من كلمات أحمد الجندي وألحان مدين وتوزيع عمرو إسماعيل

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