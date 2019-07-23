أصالة تنشر الإعلان الأول لفيلم "ولاد رزق"

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""الخليج 365"" من بيروت: أشادت الفنانة السورية أصالة نصري بخبرة زوجها المخرج طارق العريان، في تعليقها على الفيديو الدعائي الأول للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" الذي نشرته عبر حسابها الخاص على "إنستجرام". حيث كتبت: "طارق العريان ليس له منافس".

وكانت شركة RAW للإنتاج الفني قد أطلقت الإعلان الدعائي كاشفة أن موعد عرض الفيلم سيكون في الثامن من أغسطس. علماً أن قصته ترتكز حول تورط "ولاد رزق" مع العديد من العصابات.

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يشار إلى أن الجزء الجديد "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" من تأليف صلاح الجهيني ويجمع في بطولته أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوى، محمد ممدوح ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف بيهم غادة عادل، وخالد الصاوى، وإياد نصار، وباسم سمرة،