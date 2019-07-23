كعكة أنيقة لعيد ميلاد بريانكا شوبرا

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""الخليج 365"" من بيروت: وقفت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا أمام كعكة ضخمة مزخرفة لمناسبة عيد ميلادها الـ37 إلى جانب زوجها النجم الأميركي نيك جوناس، وعدد من أصدقائهما المقربين، وذلك في حفل عشاء أقيم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا. وبدت "شوبرا أنيقة بفستان أحمر برّاق تناغم بألوانه مع الكعكة المزينة باللون الذهبي. فيما اعتنمرت أكسيسواراً بجملة Birthday Girl Advertisements

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