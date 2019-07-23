شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة أصالة لزوجها طارق العريان بعد طرح البرومو الدعائى "لولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة السورية أصالة؛ رسالة إلى زوجها المخرج طارق العريان وذلك بعد نزول البرومو الدعائي الأول لفيلم "ولاد رزق ٢ عودة أسود الأرض" الذي يقوم العريان بإخراجه.

ونشرت أصالة على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام برومو الفيلم وعلقت عليه "طارق العريان ليس له منافس.. ولاد رزق قريبا".

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وفى سياق متصل، يواصل المخرج طارق العريان إجراء عليات المونتاج والمكساج للفيلم، حيث يتبقى عدد ضئيل من المشاهد وينتهى العريان من مونتاج الفيلم نهائيًا، ومن المقرر أن تكشف الشركة عن الأفيشات الرسمية للأبطال خلال الأيام المقبلة التى تصدرها الـ4 نجوم، وهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وأحمد الفيشاوى.

قرر القائمون على فيلم "ولاد رزق2"، طرحه فى جميع دور العرض السينمائى يوم 8 أغسطس المقبل، حيث يحتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص يوم 7 أغسطس فى إحدى دور العرض والذي لم يستقرعليها صناع العمل حتى الأن .

فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.