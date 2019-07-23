شكرا لقرائتكم خبر عن إلتون جون يستمتع بالشمس والهواء فى رحلة بحرية بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين النجم العالمي إلتون جون وهو يستمتع بالشمس والهواء في رحلة بحرية علي اليخت في إيطاليا وهو اليخت الذي يقدر بملايين الدولارات.

ظهر جون وهو يرتدي ملابس ملائمة لأجواء الصيف ولكن تظهر عليه علامات الإرهاق والتعب والتقدم في العمر.

من جانب آخر يعرض في دور العرض السينمائي حاليًا فيلم السيرة الذاتية Rocketman الذي يدور حول قصة حياة إلتون جون، من سنواته كأيقونة في الأكاديمية الملكية للموسيقى من خلال شراكته الموسيقية القوية والمؤثرة مع بيرني تاوبين.

الفيلم من بطولة بريس دالاس هوارد، ريتشارد مادن، تارون إجيرتون، جيمي بيل، ستيفن ماكينتوش، جيما جونز، كميل ليميسويسكي، توم بينيت، ومن إخراج دكستر فليتشر، وتأليف لي هول.