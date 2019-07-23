شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخطط داوين جونسون للعب دور سوبر مان بهذا التلميح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم داوين جونسون يخطط للعب دور سوبر مان فى وقت قريب، وذلك بعدما انتشرت عدة تقارير مؤخرًا حول الأمر استنادًا إلى تلميح منه أثناء مقابلته مع مراسل موقع ومجلة "فارايتي" على هامش فيلمه الأخير الذى يعرض حاليًا فى دور العرض باسم " Hobbs & Shaw" والذى يقوم ببطولته برفقة جيسون ستاثام.

النجم الذى اكتسب شهرته فى البداية من عالم المصارعة قبل انضمامه إلى التمثيل ليصبح من أهم النجوم على مستوى العالم أجاب عن سؤال المراسل بشأن شخصية إدريس ألبا الذي يلعبها فى فيلمهما الأخير حيث يجسد شخصية قال عنها أثناء الفيلم أنها أشبه بـ سوبر مان الأسود فقال: ربما فى يوم من الأيام سنرى سوبر مان أسود، أنت تنظر إليه".

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