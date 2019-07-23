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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يواجه جاستين بيبر وهايلي بالدوين "مشاكل زواجية " بسبب سيلينا جوميز؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشر موقع "Life & Style" تقريرًا يؤكد أن زواج هايلي وبيبر الذي استمر لمدة عام أصبح الآن علي المحك، وهو الأمر الذي نفاه تمامًا موقع "جوسيب كوب" وذلك بعد أن أكد أحد المقربين من الزوجين أنهما يعيشان حياة مستقرة مذهلة وسيلينا جوميز لم تأت بتفكيرهما على الإطلاق.

كانت هايلى تتوقع أن زواجها من جاستين سيكون مختلفًا بنسبة كبيرة فهم الآن في مرحلة الشباب وأثرياء ويمتلكان شهرة واسعة حول العالم إضافة إلى أن هوايتهكما واحدة وهي السفر وبدلاً من أن يكون زواجهما مستقرًا بنسبة كبيرة فعايلي بالدوين تعتقد أن جاستين ما زال متعلقًا بصديقته السابقة النجمة سيلينا جوميز.

وأشار المصدر إلى أنه بالرغم من أن جاستين بيبر يؤكد أن هايلي بالدوين استخوذت على قلبه لكن مع كل حدث تظهر به جوميز يتغير كل شيء بالنسبة لبيبر.



جوميز و هايلي و بيبر