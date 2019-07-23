شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم Once Upon A Time In Hollywood بالعرض الأول فى هوليود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر أمس فريق عمل فيلم " Once Upon A Time In Hollywood " العرض الأول للعمل الذي اقيم أمس في أجواء مذهلة وفاخرة في هوليود في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .

حيث كان نجم الاوسكار ليوناردو دي كابريو في مقدمة الحضور و الذي خطف الانظار بوسامته و اناقته ، كما حضر العرض نجم هوليوود الشهير براد بيت الذي حرص علي التقاط عدد من الصور التذكارية مع محبيه و معجبيه قبل بدء عرض الفيلم .

Advertisements

كما خطفت النجمة العالمية الأنظار نحوها بطهورها علي السجادة الحمراء بإطلالة ملائكية مذهلة حملت توقيع دار " Chanel " ، كذلك كان من أبرز الحضور مؤلف و مخرج الفيلم كوينتن تارانتينو و الذي ظهر بعدد من الصور وهو يوقع علي " الأوتوجرافات" لعدد كبير من المعجبين .

كما حضر عرض الفيلم عدد كبير من النجوم و المشاهير بالعالم منهم سنوب دوج و برتني سبيرز و صديقها سام اصغري و روبين تشيك و صوفيا فيرجارا وزجهال جو مانجنيلو و كريس هيمسورث و ادريانا ليما .

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.