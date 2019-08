شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ديفيد هديسون نجم جيمس بوند عن عمر يناهز الـ 92 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع الديلي ميل وفاة النجم ديفيد هديسون والذي شارك في بطولة فيلم جيمس بوند في لوس أنجلوس، وهو النجم الذي شارك في سلسلة أفلام جيمس بوند من خلال Licence to Kill و Live and Let Die.

من جانب آخر تنتظر دور العرض السينمائي استقبال فيلم جيمس بوند 25، ويعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج، بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.

يذكر أن رامى مالك الحائز على جائزة الأوسكار قال إن شخصيته فى الفيلم لن تكون إرهابية ناطقة باللغة العربية، أو شرير يستخدم الدين كوسيلة أو مبرر للجرائم التى يرتكبها ضد الانسانية بشكل عام.

